غزة: الاحتلال قصف للمرة التاسعة خيام الصحافيين والنازحين في مستشفى شهداء الأقصى

وأدى هذا العدوان الـ9 الذي شنّه الاحتلال إلى ارتقاء شهيدين ووقوع 26 جريحاً بينهم إصابات خطيرة، وصحافيان أصيبا، بحسب ما وثّق المكتب.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أنّ خيام الصحافيين والنازحين في مستشفى شهداء الأقصى شهدت قصفاً إسرائيلياً، حيث استهدفها الاحتلال هذا العام، في الـ10 من كانون الثاني/يناير، وفي الـ31 من آذار/مارس، وفي الـ22 من تموز/يوليو، وفي الـ4 من آب/أغسطس، وفي الـ5 والـ27 من أيلول/سبتمبر، وفي الـ7 والـ14 من تشرين الأول/أكتوبر، وفي الـ9 من تشرين الثاني/نوفمبر.

ودان المكتب بأشدّ العبارات هذا العدوان الذي نُفّذ على داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، والتي تعدّ مؤسسة مدنية محمية بقوة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحمّل الاحتلال والإدارة الأميركية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المُمنهجة بحقّ المستشفيات والصحافيين والمدنيين والنازحين في قطاع غزة، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم.

استهداف الكوادر

كذلك، نشر المكتب الإعلامي الحكومي تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم الـ 400، مؤكداً أنّ الاحتلال قتل 184 صحافياً.

ووثّق المكتب ارتكاب الاحتلال 3798 مجزرة، وقد قتل الاحتلال جميع أفراد 1367 عائلة فلسطينية ومسحها من السجل المدني.

وسجّلت معطيات المكتب إعدام الاحتلال 138 عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً، إضافة إلى 1054 شهيداً من الطواقم الطبية، 85 شهيداً من الدفاع المدني.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43552 شهيداً و102765 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وسجّلت في تقريرها الإحصائي لليوم الـ400 من حرب الإبادة، ارتكاب الاحتلال 4 مجازر ضد العائلات، وصل منها إلى المستشفيات 44 شهيداً و81 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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