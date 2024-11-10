١٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٠٩ ص
رمز الخبر: 85654708
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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33 شهيدا وعشرات الجرحى جراء العدوان الصهيوني على جنوب وشرق لبنان

١٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٠٩ ص
رمز الخبر: 85654708
33 شهيدا وعشرات الجرحى جراء العدوان الصهيوني على جنوب وشرق لبنان

طهران/10 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- افادت مصادر اخبارية لبنانية عن استشهاد 33 مدنيا ليل امس في هجمات الكيان الصهيوني على جنوب وشرق لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، صباح اليوم الأحد عن استشهاد 33 مدنيا وإصابة العشرات في هجمات الكيان الصهيوني على جنوب وشرق البلاد.

واضافت بأن 6  مسعفي من كشافة الرسالة الاسلامية ومسعف اخر من الهيئة الصحية الاسلامية ومدني واصابة 12 شخصا بجروح بغارة لطيران العدو الاسرائيلي على بلدة دير قانون رأس العين في قضاء صور.

وفي بعلبك الهرمل شرقي لبنان استشهد 20 شهيدا و وجرح 14 اخرين في حصيلة أولية للغارات الصهيونية في هذه المنطقة ، وافادت مصادر محلية عن ان عائلة بأكملها من ال زعيتر مُسحت من السجل المدني اثر غارة للاحتلال الاسرائيلي على بلدة الكنَيْسة في البقاع.

وكانت وزراة الصحة اللبنانية يوم السبت قد اعلنت أن عدد الشهداء بلغ 3 الاف و136 شهيدا  جراء عدوان الكيان الصهيوني .

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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