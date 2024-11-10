السيد نصرالله قدم دمه دفاعا عن القضية الفلسطينية

وقال "خالد قدومي" في تصريح لمراسلة إرنا علی هامش ملتقى "مدرسة نصرالله" الدولي في طهران: إن الارث الاساسي للسيد حسن نصرالله في عدة العناوين، العنوان الاول بانه كان واضح الهدف بمعنى كل محور تحرك خاصة في السنوات الاخيرة کانت باتجاه فلسطين والقدس وغزة والسبب في ذلك ان فلسطين هي جزء يراد به الكل يعني فلسطين لاتعني التراب الفلسطيني انما الامة لذلك هذه خاصية ثانية للسید حسن نصرالله.

وقال: إن المسالة الثانية، كان الشهيد السيد حسن نصرالله رجل الميدان، خلف وراءه ارث عظيم وهو ارث الشهادة والمقاومة لذلك شهدنا بعد استشهاده زيادة وصعودا في المقاومة وعمليات المقاومة في كل جبهات المقاومة خاصة في لبنان.

وتابع: السید نصرالله مكتب ومدرسة فكرية واضح الهدف، بوصتله فلسطين والامة ورجال الله في الميدان الذين رباهم على هذا الطريق وسيواصلون الطريق حتى تحرير فلسطين المحتلة.

وانطلق ملتقى "مدرسة نصرالله" الدولي أمس السبت بمشاركة 25 ضيفا من 13 بلدا في العالم من بينها لبنان والعراق والبحرين ومصر والكويت وتركيا والهند وماليزيا والجزائر وتونس فضلا عن مسؤولین محلیین.

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