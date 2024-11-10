١٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٠٤ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85654709
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حماس: السيد نصرالله قدم دمه دفاعا عن القضية الفلسطينية

١٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٠٤ ص
رمز الخبر: 85654709
حماس: السيد نصرالله قدم دمه دفاعا عن القضية الفلسطينية

طهران / 10 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-أكد ممثل حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران: إن السيد حسن نصر الله قدم دمه دفاعا عن اهله وعن وطنه وعن القضية الفلسطينية مما ادى الى وحدة الصفوف باتجاه القدس وباتجاه العدو الصهيوني الجبان.

وقال "خالد قدومي" علی هامش مؤتمر "مدرسة نصرالله" الدولي في طهران: إن الارث الاساسي للسيد حسن نصرالله في عدة العناوين، العنوان الاول بانه كان واضح الهدف بمعنى كل محور تحرك خاصة في السنوات الاخيرة کانت باتجاه فلسطين والقدس وغزة والسبب في ذلك ان فلسطين هي جزء يراد به الكل يعني فلسطين لاتعني التراب الفلسطيني انما الامة لذلك هذه خاصية ثانية للسید حسن نصرالله.

وقال: إن المسالة الثانية السيد حسن نصرالله كان رجل الميدان خلف وراءه ارث عظيم وهو ارث الشهادة والمقاومة لذلك شهدنا بعد استشهاده زيادة وصعودا في المقاومة وعمليات المقاومة في كل جبهات المقاومة خاصة في لبنان.

وتابع: السید نصرالله المكتب والمدرسة الفكرية واضح الهدف بوصتله فلسطين والامة ورجال الله في الميدان الذين رباهم على هذا الطريق وسيواصلون الطريق حتى تحرير فلسطين المحتلة.

وإنطلق مؤتمر "مدرسة نصرالله" الدولي أمس السبت بمشاركة 25 ضيفا من 13 بلدا في العالم من بينها لبنان والعراق والبحرين ومصر والكويت وتركيا والهند وماليزيا والجزائر وتونس فضلا عن مسؤولین محلیین.

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