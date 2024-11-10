١٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٤٦ ص
رمز الخبر: 85654745
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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قاليباف: ذهاب ومجيء رؤساء الدول الاخرى لا يؤثر على قدرة بلادنا

١٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٤٦ ص
رمز الخبر: 85654745
قاليباف: ذهاب ومجيء رؤساء الدول الاخرى لا يؤثر على قدرة بلادنا

طهران/10 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- صرح رئيس مجلس الشورى الايراني "محمد باقر قاليباف" بأن ذهاب ومجيء رؤساء الدول الاخرى لا يؤثر على قدرة ايران في تأمين مصالحها، مشيرا الى ان القوة الوطنية والأداء المقتدر وحنكة الجمهورية الإسلامية يستند على أساس منهج العقلانية الثورية.

وخلال كلمة له في  الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الاحد، وبالاشارة الى الانتخابات الرئاسية الامريكية الاخيرة، اوضح قاليباف بأن هناك اختلافات كبيرة في طريقة العداء للأشخاص الذين يتم انتخابهم رئيسا للولايات المتحدة، لكن النقطة الأساسية هي أن ما يحدد سلوك العدو تجاهنا هو القوة الوطنية والاداء المقتدر وحنكة الجمهورية الإسلامية المستندة على أساس نهج العقلانية الثورية.

وتابع قاليباف بأن العنصر الأساسي للقوة الوطنية للجمهورية الإسلامية الايرانية تتمثل بالشعب،الذي يمكنه استثمار القدرات المحلية وإرساء أسس متينة للاقتدار الوطني في كافة المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ،انطلاقا من الإيمان بالسنن الإلهية.

واكد رئيس السلطة التشريعية على ان  استقلالية العمل وتجنب التبعية للدول الأجنبية هو المبدأ الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مذكّرا بأن النجاحات والتطورات في أي مجال لم يتم تحقيقها إلا في هذا الإطار.

واضاف قاليباف: "إن مجيء وذهاب رؤساء الدول الأخرى لا يؤثر على قدرة بلادنا في تأمين مصالحها ما دمنا نعتمد على القوة الداخلية والفكر والإرادة الإيرانية".

واوضح بان القوى الناشئة التي لا تقهر مثل إيران، والتي تعتمد على قوتها الداخلية، سوف تلعب دورا أكثر فعالية في النظام العالمي المستقبلي، مؤكدا على انه سيتم إعداد تعاون استراتيجي جديد لتحقيق منافع متبادلة وسيتأثر النظام العالمي السابق بشدة في هذا الصدد.

ورأى قاليباف بان القوة الداخلية لإيران والمستمدة من قوة الشعب وإرادته التي لا تقهر، تجبر القوى العالمية على مراعاة مصالح الشعب الإيراني في قراراتها، معربا عن شكره وخالص تقديره لجميع المجاهدين، وخاصة حرس الثورة الإسلامية الذين يسهرون على امن الوطن والشعب ويوجهون ضربات دقيقة وفعالة للجماعات الإرهابية.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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