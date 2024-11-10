قاليباف: ذهاب ومجيء رؤساء الدول الاخرى لا يؤثر على قدرة بلادنا

وخلال كلمة له في الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الاحد، وبالاشارة الى الانتخابات الرئاسية الامريكية الاخيرة، اوضح قاليباف بأن هناك اختلافات كبيرة في طريقة العداء للأشخاص الذين يتم انتخابهم رئيسا للولايات المتحدة، لكن النقطة الأساسية هي أن ما يحدد سلوك العدو تجاهنا هو القوة الوطنية والاداء المقتدر وحنكة الجمهورية الإسلامية المستندة على أساس نهج العقلانية الثورية.

وتابع قاليباف بأن العنصر الأساسي للقوة الوطنية للجمهورية الإسلامية الايرانية تتمثل بالشعب،الذي يمكنه استثمار القدرات المحلية وإرساء أسس متينة للاقتدار الوطني في كافة المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ،انطلاقا من الإيمان بالسنن الإلهية.

واكد رئيس السلطة التشريعية على ان استقلالية العمل وتجنب التبعية للدول الأجنبية هو المبدأ الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مذكّرا بأن النجاحات والتطورات في أي مجال لم يتم تحقيقها إلا في هذا الإطار.

واضاف قاليباف: "إن مجيء وذهاب رؤساء الدول الأخرى لا يؤثر على قدرة بلادنا في تأمين مصالحها ما دمنا نعتمد على القوة الداخلية والفكر والإرادة الإيرانية".

واوضح بان القوى الناشئة التي لا تقهر مثل إيران، والتي تعتمد على قوتها الداخلية، سوف تلعب دورا أكثر فعالية في النظام العالمي المستقبلي، مؤكدا على انه سيتم إعداد تعاون استراتيجي جديد لتحقيق منافع متبادلة وسيتأثر النظام العالمي السابق بشدة في هذا الصدد.

ورأى قاليباف بان القوة الداخلية لإيران والمستمدة من قوة الشعب وإرادته التي لا تقهر، تجبر القوى العالمية على مراعاة مصالح الشعب الإيراني في قراراتها، معربا عن شكره وخالص تقديره لجميع المجاهدين، وخاصة حرس الثورة الإسلامية الذين يسهرون على امن الوطن والشعب ويوجهون ضربات دقيقة وفعالة للجماعات الإرهابية.

انتهى**ر.م