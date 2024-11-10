هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: نأمل في التنفيذ الكامل للاتفاقيات الأمنية مع باكستان

واعلنت العلاقات العامة في هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة عن تقديرها لتصدي الجيش الباكستاني للارهاببين معربة عن املها في استئصال الجماعات الارهابية من خلال تنفيد الاتفاقيات الامنية بين ايران وباكستان .

واضافت ان الجماعات الارهابية التابعة للاستكبار الامريكي والصهيوني تحولت الحدود المشتركة بين ايران وباكستان مسرحاً لعملياتها التخريبية إلا انها واجهت الأسبوع الماضي عملية عسكرية قام بها الجيش الباكستاني لمواجهة هذه الجماعات.

وبناء على ذلك وفي 5 نوفمبر وفي إطار استمرار لمواجهة الجماعات الإرهابية، قام الجيش الباكستاني بقيادة وتوجيه العملية ضد مجموعة إرهابية تكفيرية في الأراضي الباكستانية وتم خلال هذه العملية قتل عدد من العناصر و قُتل عملاء هذه المجموعة.

وفي السابق، زعمت بعض وسائل الإعلام المحلية، نقلاً عن مصادر إخبارية أجنبية، أن إيران وباكستان قامتا بعملية مشتركة ضد جماعة إرهابية في ذلك البلد، لكن هذا الادعاء لم يتم تأكيده.

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