مجزرة إسرائيلية جديدة في جباليا البلد شمالي القطاع

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مجددا، صباح اليوم الأحد، عددا من المباني السكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

واستشهد 32 فلسطينيًا وأصيب آخرون، فيما لا يزال عدد آخر مفقودين، في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، الیوم الاحد بعد قصفه منزلاً في بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلاً مكتظا بالسكان والنازحين من عائلة “علوش” في منطقة جباليا البلد.

وذكر الشهود أن القصف الإسرائيلي أسفر عن تدمير المنزل بشكل كامل وتمكن المدنيون من انتشال 32 شهيداً، بينهم 13 طفلاً، إضافة إلى عدد كبير من المصابين.

وقال الشهود إن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إلى موقع المنزل بسبب الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال على جباليا واستهدافه لأي فرق إنقاذ.

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