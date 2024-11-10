كاتب لبناني: وحدة جبهات المقاومة اهم انجازات السيد نصرالله

واضاف قنديل علی هامش ملتقی "مدرسة نصرالله" الدولي في طهران:إن المقاومة اليوم بخير لإنها اسست على قوائم صحيحة وكان الكثيرون يعتقدون ان مسيرة القائد الشهيد لمحور المقاومة في الكفاح ضد الصهاينة لن تتوقف وتعبر عن جهود الامة وكان السيد نصرالله يقول للصهاينة سنهزمكم قريبا.

واضاف قنديل: إن محور المقاومة يتحمل دينا ثقيلا بعد استشهاد السيد نصرالله وهذا التحول العظيم الذي طرا بعد استشهاد السيد نصرالله والانتصارات التي حققتها المقاومة في كل الجبهات ضد القوات الصهيونية مدينة لدماء الشهيد نصرالله مشیراً إلى أن المقاومة ستنتصر قريبا والعدو بدا يتراجع لان معادلة محور المقاومة صحيحة وحققت اهدافها لحد الان.

وقال قنديل: إن شخصية السيد نصرالله فريدة وتتحلى باخلاق كريمة ومستوى كبير من التعليم والثقافة وإنه قدم حياته تضحية للشعوب المضطهدة والهدف هو أن نخرج منتصرين.

وعقد ملتقى "مدرسة نصرالله" الدولي امس السبت بمشاركة 25 ضيفا من 13 بلدا في العالم من بينها لبنان والعراق والبحرين ومصر والكويت وتركيا والهند وماليزيا والجزائر وتونس فضلا عن مسؤولین محلیین.

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