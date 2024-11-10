عالم دین بحریني: تولي ترامب الرئاسة الامريكية سيزيد محور المقاومة قوة

وأضاف ممثل اية الله الشيخ عيسى قاسم في طهران، الشیخ "عبد الله الدقاق""علی هامش ملتقی "مدرسة نصرالله" الدولي في طهران: كلما اشتدت شوكة العدو الامريكي الصهيوني كلما تشتد قوتنا كما راينا بان المقاومة احرجت بايدن الرئيس الامريكي الحالي في عدة الجبهات.

وصرح: على الدول العربية والإسلامية الى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبقيادة آية الله العظمى الإمام الخامنئي ان تدعم محور المقاومة في لبنان واليمن والعراق بالاخص فلسطين وستواصل الكفاح ضد الكيان الصهيوني حتى تحرير القدس.

وأعرب عن أسفه لتصرفات غير حكيمة لنظام البحريني في التطبيع مع الكيان الصهيوني وقال: إن الشعب البحريني مع المقاومة و تعد مدرسة نصرالله اهم نموذج في الدفاع عن القضية الفلسطينية وبعد استشهاد السيد نصرالله تحولت أفكاره إلى مدرسة الفكر المقاوم التي تدافع عن شعوب المقاومة ولها أهداف مشتركة كلها تدافع عن مقدسات الإسلام.

وعقد ملتقى "مدرسة نصرالله" الدولي صباح امس السبت بمشاركة 25 ضيفا من 13 بلدا في العالم من بينها لبنان والعراق والبحرين ومصر والكويت وتركيا والهند وماليزيا والجزائر وتونس فضلا عن مسؤولین محلیین.

انتهی**1426