حركة المجاهدين الفلسطينيين: العدوان على اليمن جزء من الحرب الصهيو-امريكية ضدّ أمتنا

ووفقا لقناة الميادين الاخبارية، فقد اصدرت حركة المجاهدين الفلسطينيين بيانا اليوم الاحد ، رأت فيه ان العدوان الجديد على اليمن يأتي انسجاما مع العدوان الدولي المستمر على الشعب اليمني بسبب مواقفه المشرفة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وثمنت مجددا موقف اليمن شعبا وقيادة وجيشا الراسخ والثابت في نصرة الشعب الفلسطيني بالرغم من التآمر والحصار والعدوان.

كما اعتبرت حركة المجاهدين الفلسطينيين في بيانها ، ان هذا العدوان هو جزء من الحرب الصهيو-امريكية المفتوحة ضدّ أمتنا.

ودعت في بيانها هذا شعوب الأمة الحية وقوى المقاومة للتكاتف والوحدة لمواجهة العدوان الصهيو -أميركي على الأمة جمعاء.

واضافت الحركة بأن الحكومة الأمريكية لن تنجح في توفير الأمن للكيان الصهيوني الغاصب وكسر إرادة الأمة الإسلامية في المقاومة.

هذا وقد شنّت الطائرات الأميركية - البريطانية 10 غارات على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة عَمْران خلال الساعات الماضية.

ويأتي هذا العدوان في سياق الاعتداءات الأميركية - البريطانية المستمرة على اليمن لثنيه عن إسناد المقاومتين في قطاع غزّة ولبنان، ولكن اليمن ما زال مستمرا في دعم المقاومة، وما زال ينفذ عمليات عسكرية تضرب عمق الاحتلال في فلسطين المحتلة، وكذلك تضرب السفن الصهيونية أو المتجهة إلى موانئ الاحتلال "الإسرائيلي".

انتهى**ر.م