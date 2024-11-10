الكرة الطائرة الشاطئية الإيرانية تحصد الميدالية البرونزية الآسيوية

وتختتم اليوم بطولة آسيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال 2024 والتي انطلقت يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني /نوفمبر في سانتا روزا بالفلبين.

ولعب المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة الشاطئية والذي يضم اللاعبين الايرانيين عباس بورعسكري و علي رضا آقاجاني، ضد المنتخب الصيني المؤلف من لكجيانك وجياكسين صباح اليوم، وهزمه بنتيجة 2-0، وبالتالي حصل المنتخب الايراني على المركز الثالث و الميدالية البرونزية .

وهكذا تمكن عباس بورعسكري و علي رضا آقاجاني من تسجيل فوزهما الـ6 في مباراتهما السابعة بهذه المسابقة،وهزما منافسيهما بنتيجة 21-15 و21-17 نقطة ليفوزا بالميدالية الـ11 لإيران في الكرة الطائرة الشاطئية.

وشهدت الكرة الطائرة الشاطئية الإيرانية هذا العام ظهورها العشرين في بطولة آسيا للرجال، بعد أن فازت في السابق بميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية، كما فازت هذا العام بأول ميدالية برونزية لها في هذه المسابقة.

انتهى**ر.م