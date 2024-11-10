غريب آبادي یتوجه إلى السعودية للمشاركة في الاجتماع الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي

وغادر غريب آبادي طهران متوجها إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد إيراني للمشاركة في الاجتماع الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي.

و ينعقد، اليوم الأحد، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإقليميين والدوليين.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة جدول أعمال القمة غير العادية ومشروع البيان الختامي الذي من المتوقع أن يتضمن موقفاً موحداً إزاء التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات للقمة التي ستنعقد غداً الاثنين للتأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة.



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