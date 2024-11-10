مستشار الأمن القومي العراقي يزور إيران اليوم

ويلتقي مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، خلال زيارته اليوم الاحد إلى طهران، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وتأتي زيارة الأعرجي إلى طهران في إطار المشاورات الثنائية بين إيران والعراق.

واستضاف مستشار الأمن القومي العراقي، الملحق العسكري الإيراني العميد مجيد قلي بور، في بغداد أمس السبت.

وحسب بيان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، بحث السيد الأعرجي مع اللواء مجيد قلى پور، سبل تعزيز أمن واستقرار البلدين و تفعيل مذكرات التفاهم لضبط الحدود ،وكذلك استمرار التعاون في مجال مكافحة الارهاب والتهريب .

وأكد السيد الأعرجي، موقف العراق الرافض وبشدة لاستخدام الأجواء العراقية للتجاوز على الجارة إيران أو أية دولة من دول المنطقة .

انتهی**2054