١٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:١٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85655447
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خلال مناورات شهداء الامن؛

مسؤول : مصرع 3 ارهابيين والقبض على 9 اخرين جنوب شرقي البلاد

١٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:١٩ م
رمز الخبر: 85655447
مسؤول : مصرع 3 ارهابيين والقبض على 9 اخرين جنوب شرقي البلاد

زاهدان / 10 تشرین الثاني / نوفمبر / ارنا -اعلن المتحدث باسم مناورات شهداء الامن "العميد احمد شفائي"، انه "على امتداد هذه العملية التي تجري بهدف تطهير منطقة المناورات، لقي 3 ارهابيين حتفهم، بينما تم القبض على 9 اخرين في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد)".

واضاف العميد شفائي في تصريح لمراسل ارنا اليوم الاحد : ان القوات الامنية لدى مقر القدس التابع للقوة البرية بالحرس الثوري، تمكنوا من خلال مناورات الامن التي بدات في محافظة سيستان وبلوشستان منذ يوم السبت 26 تشرين الاول / اكتوبر الماضي، من توجيه ضربات قاصمة الى صلب المجموعات الارهابية جنوب شرقي البلاد.

واضاف المتحدث باسم مناورات الامن، ان عنصرين اخرين من هؤلاء الارهابيين، سلّموا انفسهم الى القوات الامنية.

وتابع العميد شفائي : ان القادة والمقاتلين لدى القوات الامنية عازمون على مواصلة التصدي للارهابيين والمجموعات الشريرة في هذه المنطقة.

انتهى ** ح ع

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