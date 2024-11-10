مسؤول : مصرع 3 ارهابيين والقبض على 9 اخرين جنوب شرقي البلاد

واضاف العميد شفائي في تصريح لمراسل ارنا اليوم الاحد : ان القوات الامنية لدى مقر القدس التابع للقوة البرية بالحرس الثوري، تمكنوا من خلال مناورات الامن التي بدات في محافظة سيستان وبلوشستان منذ يوم السبت 26 تشرين الاول / اكتوبر الماضي، من توجيه ضربات قاصمة الى صلب المجموعات الارهابية جنوب شرقي البلاد.

واضاف المتحدث باسم مناورات الامن، ان عنصرين اخرين من هؤلاء الارهابيين، سلّموا انفسهم الى القوات الامنية.

وتابع العميد شفائي : ان القادة والمقاتلين لدى القوات الامنية عازمون على مواصلة التصدي للارهابيين والمجموعات الشريرة في هذه المنطقة.

انتهى ** ح ع