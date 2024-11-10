مفتي سلطنة عمان : الصهيونية تتبنى الغطرسة وإثارة الفتن وحب الاستعلاء

وأضاف “الخليلي” في تدوينة له عبر منصة “إكس”، أن "الصهاينة لطالما غرهم دعم حكومات الغرب لهم، ما جعلهم يعتقدون أنهم يمتلكون ميزة لا يشاركهم فيها أحد، ما يجعلهم فوق القانون وأفعالهم لا تقابل بالرد".

وأوضح، أن "ما تروج له الدعاية الإسرائيلية من مزاعم عن الظلم والمظلومية لا يعدو كونه باطلاً محضاً، وأن ما وصفته الآلة الإعلامية الغربية بالصورة الظالمة كان في الواقع فعلاً ظالماً جائرًا".

وتابع المفتي العماني، أن "غطرسة الاحتلال الإسرائيلي قوبلت برد فعل طبيعي، فالبشر مجبولون على الدفاع عن حقوقهم، وهذا ما يظهر بوضوح في مقاومة أهل فلسطين ولبنان"؛ مشددا "ضرورة أن يكون الغرب أكثر وعيًا في فهم ما يحدث في المنطقة، خاصة بعد أن أصبحت الصورة أكثر وضوحًا حول الدعم الذي تقدمه حكوماتهم لهذا الكيان، مما يفرض عليهم أن يتوقفوا عن دعم سياسة ازدواجية المعايير".

كما نوه الخليلي إلى ضرورة التوقف عن معاملة الظالم والظالمين بالمساواة؛ مؤكدًا أن "إحقاق الحق والعدالة ليس بالأمر الصعب على الله".

وشهدت العاصمة الهولندية أمستردام، يوم الخميس الماضي، توترات شديدة إثر هتافات عنصرية أطلقها مشجعو نادي "مكابي إسرائيل" ضد العرب، بعد مباراة لفريقهم مع أياكس أمستردام ضمن الدوري الأوروبي؛ كما شملت أعمال الشغب الاعتداء على العلم الفلسطيني وتمزيقه، إلى جانب هتافات معادية للفلسطينيين.

انتهى ** ح ع

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المصدر / المركز الفلسطيني للاعلام