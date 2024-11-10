مسؤول في حزب الله : شهادة القادة لا تؤدي الى ضعف المقاومة الاسلامية في لبنان

وافادت ارنا، ان الشيخ الدقيق عقد اليوم الاحد، لقاء مع الهيئة الرئاسية بجامعة السيدة المعصومة (ع) بمحافظة قم المقدسة (جنوبي العاصمة طهران)؛ حيث استعرض اخر التطورات على الساحة اللبنانية، مصرحا بان هذه الاحداث زادت حزب الله عزّا وفخرا، ورغم كافة الاضرار المادية والروحية التي لحقت به لكنها لم تخلّ اطلاقا باقتدار وشموخ الحزب ولبنان.

ومضى الى القول، ان سيرة ونهج الزعامات الدينية لطالما ارتكزت على اسس الحق والنضال بوجه الظلم؛ مردفا ان الشيعة بدورهم يواصلون المضي على ذات السيرة والنهج الذي كرسها هؤلاء الاجلاء.

كما اشار ممثل حزب الله في قم المقدسة، الى ارتقاء نحو 100 شخص من اعضاء الحزب الرئيسيين، مبينا انه لو تعرضت العديد من الدول والانظمة في انحاء العالم الى هذا الكم من الخسائر والتضحيات لانهارت، لكن الحزب بقي صامدا مقاوما ولم يتزعزع اقتداره وشموخه قيد انملة؛ مؤكدا بان كل ذلك يعود الى المدرسة الروحية التي تخرج منها اعضاء حزب الله والشعب اللبناني الابي.

انتهى** ح ع