بزشكيان وبن سلمان ياملان بالمزيد من تطوير العلاقات بين ايران والسعودية

وخلال هذا الاتصال الهاتفي اوضح الرئيس بزشكيان بان كثافة الشؤون التنفيذية في البلاد حالت بينه وبين تلبية دعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز للمشاركة في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الاسلامي في الرياض، قائلا ان النائب الاول له الدكتور "محمد رضا عارف" سيشارك في هذه القمة واضاف "لا شك ان تدبير سموكم خلال هذه القمة ستكون له نتائج مؤثرة وملموسة لوقف الجرائم الصهيونية والحرب واراقة الدماء في غزة ولبنان".

كما اعرب الرئيس بزشكيان عن أمله في تطوير وتوسيع العلاقات بين البلدين اكثر من ذي قبل وفي كافة الصعد نظرا لعزم وارادة قادة البلدين.

من جهته ثمّن ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، هذا الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس بزشكيان، قائلا "اننا نقدر ظروفكم تماما ونتمنى التوفيق لاشقائنا في ايران" واعتبر العلاقات الايرانية السعودية بانها الان في منعطف تاريخي، معربا عن امله في الارتقاء بالعلاقات الثنائية الى اعلى المستويات في كافة المجالات.

واوضح بانه سيغتنم فرصة حضور النائب الاول للرئيس الايراني في الرياض وسيجري محادثات معه في هذا السياق.

كما جدد ولي العهد السعودي دعوته للرئيس بزشكيان لزيارة السعودية ردا على دعوة الرئيس بزشكيان له للقيام بزيارة الى ايران، واعرب عن امله بان تتوفر الفرصة لزيارته الى ايران على وجه السرعة.

انتهى ** 2342