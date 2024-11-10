القسام تجهز على 15 جنديا صهيونيا من المسافة صفر

ذكرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها أجهزت على قوة صهيونية راجلة بعد استهدافها بقذيفة "آر بي جي" مضادة للأفراد ثم بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، غرب منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما أعلنت القسام استهداف ناقلتي جند بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم"، وجرافة عسكرية بعبوة "رعدية" قرب مسجد الشهيد عماد عقل وسط مخيم جباليا شمالي القطاع.

وقالت القسام إنها أوقعت أفراد قوة صهيونية راجلة بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معهم في منطقة البركة غرب بيت لاهيا.

بدورها قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إنها قصفت بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين مركز قيادة لقوات الاحتلال شرق مخيم جباليا.

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