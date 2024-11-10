١١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٢٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85655701
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رئيس الجمهورية يؤكد على تسهيل بناء محطات الطاقة النظيفة من قبل القطاع الخاص

١١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٢٠ ص
رمز الخبر: 85655701
رئيس الجمهورية يؤكد على تسهيل بناء محطات الطاقة النظيفة من قبل القطاع الخاص

طهران / 11 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- صرح رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان انه ينبغي تعبئة جميع المؤسسات ذات الصلة لتسهيل بناء محطات الطاقة النظيفة من قبل مستثمري القطاع الخاص.

وخلال اجتماع عقد يوم الاحد استكمالاً لاجتماع السبت، للبحث في زيادة الإنتاج لحل مشكلة نقص الكهرباء بالاعتماد على الأساليب الحديثة والنظيفة، شدد على ضرورة بناء محطات الطاقة هذه وقال: بسبب النقص المتوفر في إمدادات الكهرباء المستقرة، ينبغي تعبئة جميع الأجهزة ذات الصلة لتسهيل بناء محطات الطاقة النظيفة من قبل مستثمري القطاع الخاص.

واشار إلى أن عدداً من المستثمرين أعلنوا في اجتماع عن استعدادهم لانتاج 30 ألف ميغاواط من الطاقة الكهروشمسية والكهروريحية وذكروا أنهم يريدون فقط تصاريح وتسهيلات محدودة من الحكومة، وأكد: ان هذا الاجتماع يعقد من أجل إزالة العقبات التي تواجه هؤلاء المستثمرين لبدء عملهم.

وفي ختام الاجتماع، تقرر عدم قيام الحكومة بوضع التزام على المستثمرين ومنتجي الكهرباء حول سعر الكهرباء، والسماح بتصدير الكهرباء الشمسية من خلال شبكة الكهرباء المحلية وفي غير أيام الذروة.

انتهى ** 2342

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