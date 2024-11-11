١١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٤٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85655708
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ممثل وزير الخارجية في منطقة غرب آسيا يقدم تقريرا عن فترة مهمته في لبنان

١١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٤٣ ص
رمز الخبر: 85655708
ممثل وزير الخارجية في منطقة غرب آسيا يقدم تقريرا عن فترة مهمته في لبنان

طهران / 11 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قدم الممثل الخاص لوزير الخارجية في منطقة غرب آسيا محمد رضا رؤوف شيباني تقريرا عن النشاطات والاجراءات المتخذة خلال فترة مهمته في لبنان الى الوزير عباس عراقجي.

وشرح رؤوف شيباني، في اجتماع مع وزير الخارجية عباس عراقجي، يوم الاحد، آخر التطورات السياسية والميدانية في لبنان والتقدم الحاصل.

وفي هذا التقرير، اشار الممثل الخاص لوزير الخارجية في منطقة غرب آسيا إلى نجاحات وإنجازات مقاومة الشعب اللبناني وحزب الله في مواجهة عدوان الكيان الصهيوني، والنهج العسكري والأمني ​​لهذا الكيان والمخاطر التي تهدد استقرار وأمن منطقة غرب آسيا نتيجة لهذه الإجراءات، إلى جانب السيناريوهات المستقبلية.

يذكر ان رؤوف الشيباني مكث في بيروت عقب زيارة وزير الخارجية الأخيرة إلى لبنان، بهدف متابعة التوافقات التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارة.

كما أكد وزير الخارجية عباس عراقجي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام الامكانيات السياسية والدولية للوقف الفوري لجرائم الكيان الصهيوني ضد لبنان، وأبلغ ممثله بالتعليمات اللازمة للفترة المقبلة.

انتهى ** 2342

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