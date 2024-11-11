عمليات نوعية للمقاومة شمالي قطاع غزة

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، اشتباكها مع قوّة إسرائيلية راجلة موقعةً أفرادها بين قتيلٍ وجريح في منطقة البركة غربي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي عملية ثانية، قالت إن مجاهديها تمكّنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة قوامها 15 جندياً بقذيفة "RPG" مضادة للأفراد والإجهاز عليهم من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية غرب منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي عملية ثالثة، استهدف مجاهدو القسام ناقلتي جند إسرائيليتين بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" وجرافة عسكرية بعبوة "رعدية" قرب مسجد الشهيد عماد عقل وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

وفي عملية رابعة، أكدت كتائب القسام دكّها قوات الاحتلال داخل "موقع الرشيد" للقيادة والسيطرة بعدد من صواريخ "رجوم" وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفي إطار التعاون بين أجنحة المقاومة العسكرية، أعلنت القسام استهداف قوات الاحتلال في محور "نتساريم" بقذائف الهاون بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية.

هذا وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهدافها بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبيّة، بقذائف "الهاون" مركز قيادة وسيطرة للاحتلال في "الإدارة المدنية" شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزّة.

من ناحيتها، بثّت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مشاهد من استهداف تجمّعات ومواقع الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ وقذائف "الهاون"، وذلك بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين.

واول أمس السبت، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، استهدافها جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "RPG" في حي القصاصيب في جباليا شمال قطاع غزة.

كما واستهدفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين موقع "كيسوفيم" العسكري برشقة صاروخية، رداً على جرائم الاحتلال ودفاعاً عن الشعبين الفلسطيني واللبناني.

انتهى ** 2342