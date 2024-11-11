إمام جمعة النجف الأشرف: السيد نصرالله قدوة للمسلمين في كل ابعاد المقاومة

واشار السيد "صدر الدين القبانجي"في تصريح خاص لمراسلة إرنا علی هامش ملتقی "مدرسة نصرالله" الدولي في طهران الى حادثة امستردام ومظاهرات دعم الشعب الفلسطيني في لندن وبقية المدن وقال: إن دماء الشهيد نصرالله وبقية شهداء المقاومة اوجعت الصهيونية وادت الى تهجير الالاف من المستوطنين من شمال فلسطين المحتلة.

واشاد بدور الجمهورية الاسلامية الايرانية الايجابي في دعم محور المقاومة الفلسطينية وقال: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ مجيء الامام الخميني الراحل (رض) انزلت العلم الصهيوني ورفعت العلم الفلسطيني ثم قامت بتشكيل فيلق القدس دعما لسوريا في مواجهة الجماعات التكفيرية بما فيها الداعش، هذا يؤكد إن ايران كلها خير دائم للمستضعفين لتحقيق حقوقهم.

وندد القبانجي بالحركة التطبيعية لبعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني الغاصب مشددا على استمرار المقاومة حتى تحرير القدس الشريف من براثن الاحتلال الاسرائيلي.

وعقد ملتقى "مدرسة نصرالله" الدولي یوم السبت بمشاركة ضیوف من 13 بلدا في العالم من بينها لبنان والعراق والبحرين ومصر والكويت وتركيا والهند وماليزيا والجزائر وتونس فضلا عن مسؤولین محلیین.

وجاء الملتقی تزامنا مع أربعينية حامل رایة المقاومة الشهید السید حسن نصرالله.

وتضمنت المحاور الأساسية للملتقی دراسة الجوانب الفكرية والمعرفية المختلفة في شخصية السيد حسن نصرالله بهدف شرح دور قادة المقاومة في المستقبل.

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