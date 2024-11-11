إيران والعراق يؤكدان على تعزيز التعاون الأمني

والتقی مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، خلال زيارته امس الاحد إلى طهران، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حيث تأتي زيارة الأعرجي إلى طهران في إطار المشاورات الثنائية بين إيران والعراق.

وأشار عراقجي في هذا اللقاء إلى العلاقات الجیدة بين طهران وبغداد في كافة المجالات والتعاون بين البلدين في المجال الأمني واعتبر إن هذا اللقاء مهم للغاية و رأى أن النهوض بها سيؤدي إلى مزيد من تطوير العلاقات بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي.

وأكد عراقجي أن العلاقات بين البلدين استراتيجية ومتميزة، معتبراً إن أمن العراق من أمن إيران ونأمل أنه مع التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية، سيتم توفير الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية بين البلدين.

وأشار عراقجي إلى الإنجازات المهمة لزيارة رئيس بلادنا إلى العراق وذكر أن الرئيس الإيراني يسعى شخصيا إلى تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين والتوسيع الشامل للعلاقات بين البلدين.

کما أكد مستشار الأمن الوطني العراقي، خلال حديثه عن سير تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين، تصميم الحكومة العراقية على تنفيذها بشكل كامل.

وأضاف قاسم الأعرجي:إن إيران والعراق، باعتبارهما دولتين مسلمتين، شقيقتين وجارتين في ظل إرساء أمن الحدود واستقرارها، تتمتعان بعلاقات متميزة على المستوى الثنائي في المنطقة.

وأكد أن العراق يعتبر أمن إيران هو أمنه وأي إجراءات أمنية مضادة ضد إيران ستواجهها الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق.

كما استعرض الجانبان آخر التطورات في غزة ولبنان وأكدا على بذل المزيد من الجهود والتضافر بين الدول الإسلامية لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الکیان الصهيوني في غزة ولبنان في أسرع وقت ممكن وإرسال المساعدات الإنسانية للاجئين.

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