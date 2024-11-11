عارف:: الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية يعقد بناء على اقتراح إيران

وقبل مغادرته صباح اليوم طهران متوجها الى الرياض للمشاركة في الاجتماع الطارىء لمنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية، صرح النائب الاول للرئيس الايراني "محمد رضا عارف" بأن هذا الاجتماع يعقد باقتراح من إيران وبمتابعة من وزير خارجيتها عباس عراقجي، موضحا بأن هدف هذا الاجتماع هو إنهاء الحرب وسفك الدماء في لبنان وفلسطين.

وأعرب النائب الأول للرئيس عن أمله في أن يتم التوصل في هذا الاجتماع إلى نتائج جيدة مع إجراء المشاورات اللازمة مع الدول المشاركة، وبأن يتم تحقيق إنجازات قيمة في مجال تقديم المساعدات للاجئين وضحايا اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني، مشيرا الى انه وفي هذه الحالة سيتم الدخول في الخطوة الثالثة من الإجراءات بحيث ان هدف ايران وجميع الدول الإسلامية والعربية هو تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة.

وأضاف عارف انه سيطرح في هذا الاجتماع وجهة نظره حول قضية فلسطين ولبنان ووقف الحرب في المنطقة.

يشار الى ان النائب الأول لرئيس الجمهورية الايرانية "محمد رضا عارف" يرافق وزير الخارجية "عباس عراقجي" في هذه الزيارة.

هذا، ويعقد اليوم الاثنين 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 الاجتماع الطارئ الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بحضور إيران وممثلي أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية في الرياض.

انتهى**ر.م