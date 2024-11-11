غريب آبادي: غروسي سيلتقي الرئيس بزشكيان

وكتب غريب آبادي في رسالة على صفحته للتواصل الاجتماعي عبر منصة "إيكس"، اليوم الاثنين: سيصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي"، إلى طهران الأربعاء المقبل، في زيارة لإيران تستغرق يومين.

وأكد غريب آبادي أن الزيارة هي استمرار للتفاعل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أنها تتماشى مع البيان المشترك للجانبين في 4 مارس 2023.

وتابع: سيلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي"، الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، ووزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، ونائب رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "محمد اسلامي".

وأضاف: ترتكز إيران على مواصلة التعاون مع الوكالة في إطار التزاماتها الوقائية، ما لم تسعى بعض الدول ذات الدوافع السياسية إلى الإضرار بجهود المدير العام والعلاقات المستقبلية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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