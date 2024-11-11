عارف يغادر طهران متوجها إلى الرياض

وغادر عارف طهران متوجها إلى الرياض اليوم الاثنين، لحضور القمة الطارئة الثانية لمنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية.

ورافق وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، ومدير مكتب رئيس الجمهورية "محسن حاج ميرزايي"، ونائب الرئيس للتنمية الريفية والمناطق المحرومة "عبد الكريم حسين زادة"، النائب الاول للرئيس الإيراني في الزيارة.

وخلال الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، سيلقي عارف كلمة في الاجتماع الطارئ الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

ويشارك في الاجتماع مسؤولون من 50 دولة عربية وإسلامية.

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