مسؤول في "حزب الله": لم تصل إلى لبنان أي مقترحات محددة بشأن وقف العدوان

وأشار "محمد عفيف" في كلمة له في مجمع سيد الشهداء بمناسبة يوم شهيد حزب الله، الى إن "وقائع الميدان في أيدي مجاهدينا وستكون لها الكلمة الفصل"، لافتا الى انه "بعد اكثر من 40 يوما من القتال الدامي لا يزال العدو عاجزا عن احتلال قرية لبنانية واحدة".

وشدد على ان "السيد الشهيد حسن نصرالله ترك خلفه مئة الف مقاتل ويزيدون وهو لا يزال القائد لهذه المعركة"، مضيفا :"نقول للأعداء إنكم لن تكسبوا حربكم بالقصف الجوي وقتل المدنيين من النساء والاطفال".

ورأى عفيف إن "الحديث عن تراجع كبير في مخزوننا من الصواريخ مجرد أكاذيب ولدى قواتنا في الخطوط الأمامية ما يكفي من العتاد لحرب طويلة"، معتبرا ان "علاقتنا بالجيش الوطني كانت وستبقى قوية ومتينة ونحن المؤمنين بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، ونقول لمن قاتلوا الجيش وقتلوا ضباطه إنكم لن تستطيعوا فك الارتباط بين الجيش والمقاومة".

وأكد:إن "استعادة المقاومة للمبادرة في الميدان وانتخاب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم صدما الأعداء"، لافتا الى ان "مقاومتنا وشعبنا وبيئتنا تتعرض منذ عام لحملات سياسية وإعلامية متعددة الأشكال معروفة الأهداف".

انتهی**1426