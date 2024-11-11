١١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:١٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85656520
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سوريا تطالب دول العالم بتوحيد جهودها لوقف الجرائم الصهيونية بحق دول المنطقة وشعوبها

١١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:١٦ م
رمز الخبر: 85656520
سوريا تطالب دول العالم بتوحيد جهودها لوقف الجرائم الصهيونية بحق دول المنطقة وشعوبها

طهران / 11 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا- أدانت سوريا، بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية؛ داعية "دول العالم الحرّ"، إلى توحيد جهودها لوقف جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق دول المنطقة وشعوبها.

اكدت الخارجية السورية في بيان لها اليوم الاثنين : يصر الكيان الصهيوني على مواصلة جرائمه الوحشية في المنطقة ليؤكد كل يوم استهتاره بالقيم الإنسانية والقوانين الدولية، حيث استهدف يوم أمس بناء سكنياً في منطقة السيدة زينب بريف دمشق راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، وخلف أضراراً كبيرة بالممتلكات الخاصة.

واضاف البيان : تدين الجمهورية العربية السورية، بأشد العبارات، هذه الاعتداءات وتؤكد أنها ما كانت لتحصل لولا دعم بعض الدول لهذا الكيان الإرهابي، وتدعو دول العالم الحر إلى توحيد جهودها لوقف جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق دول المنطقة وشعوبها وضمان مساءلته في جميع المحافل الدولية وعدم إفلاته من العقاب.

انتهى ** ح ع  

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