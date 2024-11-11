وزير الخارجية : ايران وباكستان تعززان الجهود المشتركة لمواجهة الارهاب في المناطق الحدودية

وفي تصريح للاعلام الباكستاني، اضاف عراقجي : نظرا للتطورات الراهنة في المنطقة، واستمرار الهجمات الصهيونية على غزة ولبنان، واحتمال جرّ المنطقة برمتها الى حرب شاملة، الامر الذي تستطيع الدول الاقليمية الحؤول دون وقوعه، لذلك قمت على امتداد جولتي في عدد من الدول الاقليمية، القيام بزيارة قصيرة الى باكستان.

وتابع وزير الخارجية : لقد اتفقنا حول تنسيق جهودنا بهدف ايقاف العدوان الصهيوني على المنطقة؛ و نلزم على انفسنا هنا ان نشيد بموقف باكستان المندد بالعدوان الصهيوني على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعتبر عراقجي العلاقات الايرانية الباكستانية، "عريقة وذات ابعاد مختلفة لكن مازالت هناك حاجة الى الارتقاء بها، لاننا نبحث عن اواصر اقتصادية اكثر نموا".

واردف وزير الخارجية : الحظر مازال قائما، لكننا قادرون على استخدام الية جديدة من اجل تطوير شراكتنا الاقتصادية، دون الاكتراث الى الحظر والحصار العقابي.

انتهى ** ح ع