السفير الايراني في موسكو يتحدث عن ۵ مشاكل لتوسيع العلاقات التجارية بين البلدين

وأشار جلالي، اليوم (الاثنين)، في مراسم ربط الشبكة المصرفية الروسية "مير" بشبكة "شتاب" المصرفية الإيرانية في مقر البنك المركزي بطهران، إلى المشاكل الجمركية، قائلا : إن مشاكل النقل هي عقبة أخرى أمام تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وروسيا وإننا نحاول حلها من خلال تنفيذ الممر الشمالي الجنوبي والاهتمام به.

واثنى السفير الايراني على أداء القسم الفني في البنك المركزي الإيراني، وقال : ان ربط الشبكتين المصرفيتين "مير" الروسية بمثيلتها الايرانية "شتاب"، سيؤدي الى تقليل بعض مشاكلنا المصرفية والنقدية، وهو عمل رائع قام به البنك المركزي الايراني.

وتابع : اليوم ليست لدينا حصة جيدة في تصدير البضائع إلى روسيا، على الرغم من أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأوروبا كان في السابق ۵۸%، لكن تضرر الان.

وأضاف جلالي : نحن امام فرص مواتية؛ أولا، يمكننا أن نتحول الى قطب للواردات والصادرات الروسية، من خلال حل المشاكل الخمس المذكورة أمام توسيع التجارة بين البلدين.

وتابع: كما نستطيع احراز حصة ملفتة في السوق الروسية وأن يكون لدينا اقتصاد داخلي وخارجي؛ ويمكن أن تكون إجراءات البنك المركزي مفيدة في هذا الصدد.

هذا وتم اليوم الاثنين، ربط الشبكة المصرفية الروسية المعروفة باسم "مير"، مع الشبكة المصرفية الإيرانية "شتاب"، وذلك خلال مراسم حضرها محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، وسيتم من تاريخه استخدام البطاقات المصرفية الإيرانية في البنوك الروسية.

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