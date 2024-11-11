١١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:٢٢ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85656606
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ولي العهد السعودي يؤکد رفض بلاده العدوان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية

١١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:٢٢ م
رمز الخبر: 85656606
ولي العهد السعودي يؤکد رفض بلاده العدوان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية

طهران/11 تشرین الثاني/نوفمبر/ارنا-اعتبر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في الكلمة التي ألقاها خلال القمة العربية - الإسلامية غير العادية اليوم، أنّ "هذه القمة هي امتداد للقمة السابقة، التي ناقشت العدوان على غزة ولبنان"، مؤكداً رفض بلاده العدوان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية.

كما دان بن سلمان العمليات العسكرية التي تستهدف أراضي لبنان؛ مبدياً رفضه انتهاك سيادة هذا البلد، ومجدداً رفض الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وإذ قال ولي العهد السعودي، أنّ الممكلة تندّد بالعدوان وتدعم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملةً،، شجب منع الاحتلال وكالة "الأونروا" من تقديم خدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعاقته عمل المنظمات الإنسانية.

وانطلقت أعمال القمة العربية - الإسلامية غير العادية، اليوم الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور رؤساء وزعماء  الدول الاعضاء.

انتهی**2054

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