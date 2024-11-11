رئيس البرلمان : إيران ستدعم تنفيذ عملية وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الاثنين بين قاليباف وبري، حيث تبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات في لبنان.

وفي بداية الاتصال الهاتفي، ثمن رئيس البرلمان، كرم الاستقبال الذي لقيه من نظيره اللبناني خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، وقال : بعد انتهاء رحلتي إلى لبنان، سافرت إلى جنيف وحاولت متابعة وضع لبنان في المنتدى الـ ۱۴۹ للاتحاد البرلماني الدولي (IPU) وفي هذا الصدد، شرحت الوضع اللبناني لجميع الدول الحاضرة في هذا المنتدى.

وتابع قاليباف : فور عودتي إلى إيران قمت بمتابعة المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم اللازم للبنان؛ مؤكدا ان قائد الثورة الاسلامية والشعب والحكومة والبرلمان في ايران يدعمون لبنان.

ومضى الى القول : اننا ندعو من أجل نجاح لبنان، ونتطلع الى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في عهد الشهيد السيد حسن نصر الله وسنساعد على تنفيذ عملية وقف إطلاق النار.

الى ذلك، شكر رئيس مجلس النواب اللبناني، نظيره الايراني على اتصاله واهتمامه بقضايا لبنان، مؤكدا بانه تلمس في جنيف نفس الاهتمام الذي أبداه خلال زيارته الاخيرة إلى لبنان.

وأضاف بري : بالتأكيد، أينما تكونوا يرافقكم هذا الاهتمام؛ مبينا أن الوضع الحالي في لبنان حساس للغاية، والعدو الصهيوني شرد ما بين مليون و ۲۰۰ ألف إلى مليون و ۴۰۰ ألف لبناني ويحاول إزالة أجزاء من قرى وبلدات جنوب لبنان من الخريطة نهائيا.

وتابع رئيس مجلس النواب اللبناني : يرتكب الصهاينة جرائم مماثلة لما يحدث بغزة، في جنوب لبنان ايضا، وتحديداً في الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة البقاع، ولو أردت أن أشرح باختصار الأوضاع في البلاد، يجب أن أقول ان هؤلاء يكررون ما فعلوه في غزة في لبنان. وطبعاً هذا الإجراء لا يمنع المقاومة من الصمود ومواصلة الجهاد.

واستطرد بري خلال مباحثاته الهاتفية مع قاليباف اليوم : إن الطائرات الحربية "الإسرائيلية" تقتل وتدمر بشكل مستمر، وفي الوضع الراهن، أثقل كاهلنا عبؤ نزوح أكثر من مليون لبناني، وفي هذا الوضع وبالاعتماد على قوة الإيمان وإمكانياتنا، سننتصر بإذن الله على العدو.

انتهى ** ٩٣٦٥٣٢ / ح ع