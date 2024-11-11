اساءة استغلال اجواء العراق من قبل اميركا والكيان الصهيوني...محور المحادثات بين احمديان والاعرجي

وخلال زيارة مستشار الأمن القومي العراقي إلى طهران، اليوم الاثنين، اجتمعت اللجنة الأمنية المشتركة العليا للجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق برئاسة علي أكبر أحمديان ممثل قائد الثورة الاسلامية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي ونظيره العراقي قاسم الاعرجي حيث جرى البحث حول استغلال الاجواء العراقية من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما استعرضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق في هذا اللقاء الاتفاقية الأمنية الأخيرة بين البلدين وأكدا على تسريع عملية تنفيذ بنودها خاصة منع تواجد وأنشطة الإرهابيين خارج الحدود الغربية للبلاد.

واتفق الجانبان على اكمال وتعميم الاتفاقية الامنية لتشمل سائر التهديدات المشتركة الأخرى، بما في ذلك العسكرية والأمنية والاقتصادية.

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