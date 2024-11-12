عارف يعود الى طهران بعد مشاركته في القمة العربية-الاسلامية غير العادية

وانتهت القمة العربية الاسلامية غير العادية مساء الاثنين ، بإصدار بيان ختامي أكد على مركزية القضية الفلسطينية وحذر من انتهاك سيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وعقد هذا الاجتماع بناء على اقتراح إيران ومتابعة وزير الخارجية عباس عراقجي، وحضره رؤساء وكبار مسؤولي أكثر من 50 دولة إسلامية وعربية.

وقال نائب الرئيس الإيراني، في كلمته في القمة إنّ "الوجود المزيف للكيان الصهيوني يجعل قادته يعتقدون أنّ بقاءهم يفترض تنفيذ الجرائم والقتل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف "شهدنا قتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال بدعم من الولايات المتحدة الأميركية".

وأشار إلى أنه "بسبب الدعم اللامحدود من الإدارة الأميركية للكيان المحتل نرى المجتمع الدولي عاجزاً عن وقف الإبادة وقتل الأبرياء"، مشدداً على أنه "يجب اتخاذ إجراءات تحول دون تكرار الاعتداءات الإسرائيلية".

وشدد نائب الرئيس الإيراني على ضرورة "وقف إطلاق النار في غزة ولبنان والتنسيق العاجل على المستوى الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية".

كما شدد أيضاً على أنه "يجب اتخاذ قرار حاسم بإعادة الإعمار في لبنان وغزة".

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