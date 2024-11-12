عمليات حزب الله النوعية تستهدف قواعد عسكرية وتجمعات لجنود الاحتلال ومستوطناته

قواعد عسكرية

وافاد تقرير للميادين انه نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم عند الساعة 05:00 مساءً، هجوماً جويّاً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة "رغفيم" وهي القاعدة الأساسية للتدريب للواء غولاني، والتي تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 65 كلم، جنوبي مدينة حيفا المحتلة، وأصابت أهدافها بدقّة.

واستهدفت في التوقيت نفسه، وللمرة الأولى قاعدة لوجستية للفرقة 146 في "جيش" الاحتلال شمال بلدة الشيخ دنون شرقي مدينة نهاريا.

وعند الساعة 04:15 عصراً، قصفت المقاومة الإسلامية قاعدة "عميعاد" وهي مقر قيادة الفيلق الشمالي وتقع جنوبي مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية كبيرة.

واستهدفت المقاومة، عند الساعة 02:10 من بعد الظهر، قاعدة "شراغا" شمالي عكا بصلية صاروخية، واستهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:10 ظهراً قاعدة تدريب لواء المظليين في مستوطنة كرمئيل بصلية صاروخية كبيرة.

تجمعات وتحركات "جيش" الاحتلال

استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:35 مساءً، تجمعاً لجنود "جيش" الاحتلال في مرتفع ساري عند الأطراف الشمالية الغربية لبلدة كفركلا بصاروخ موجّه، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وعند الساعة 02:00 ظهراً، استهدفت المقاومة تجمعاً للاحتلال في مرتفع كحيل عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس بصلية صاروخية.

واستهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم، تجمّعاً لقوات "جيش" الاحتلال في مستوطنة أفيفيم بالقذائف المدفعية، بعدما استهدفت التجمع عند الساعة 12:10 بهجوم جوّي بِسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة.

كما استهدفت المقاومة عند الساعة 12:30، تجمّعاً لقوات الاحتلال عند الأطراف الشرقية في بلدة مارون الراس بالقذائف المدفعية، بعدما شنّت عليه هجوماً جوّياً بِسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة عند الساعة 11:30،‏ واستهدافه عند الساعة 10:30 بصليةٍ صاروخية.‏

واستهدف حزب الله تجمعاً لقوات الاحتلال في موقع العباد عند الساعة 11:00 صباحاً بصلية صاروخية.

استهداف مستوطنات

وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، الذي أطلقته قبل 16 يوماً.

نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان، 5 هجمات متزامنة عند الساعة 05:30 مساءً على مستوطنات "حتسور هاجليليت"، "كتسرين"، "روش بينا"، "ميرون" و"يسود هامعلاه" بصلية صاروخية لكل منها.

واستهدفت المقاومة، منطقة الكريوت شمالي حيفا 02:10 بعد الظهر بصلية صاروخية.

واستهدف حزب الله مستوطنة غورن بصلية صاروخية عند الساعة 01:15 ظهراً. كما وعند الساعة 11:30 صباحاً، استهدفت المقاومة الإسلامية مستوطنة معالوت ترشيحا بصلية صاروخية.

وأعلنت المقاومة الإسلامية أنّها استهدفت مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية ليل أمس الأحد.

انتهى ** 2342