المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للاحتلال شمال قطاع غزة

وفي أبرز عمليات الفصائل يوم الاثنين، استهدفت كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "تاندوم" في منطقة الصفطاوي غربي مخيم جباليا شمالي القطاع,

بدورها، أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهدافها بقذيفة "تاندوم" دبابة "ميركافا" إسرائيلية متوغلة في منطقة التوبة وسط مخيم جباليا.

أمّا مجاهدو كتائب شهداء الأقصى، فأكّدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، استهداف آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "نمر"، بقذيفة مضادة للدروع في محور التوغّل في منطقة التوبة وسط مخيم جباليا.

كما قصفت بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني مقر القيادة والسيطرة التابع للاحتلال الإسرائيلي في محور "نتساريم" بصواريخ "107" وبقذائف الهاون من العيار الثقيل، "تزامناً مع الذكرى الـ 20 لاستشهاد القائد ياسر عرفات".

وبالتزامن، نشرت كتائب المجاهدين مشاهد من استهداف مقر للقيادة والسيطرة تابع للاحتلال الإسرائيلي في محور "نتساريم" بصواريخ من نوع "حاصب 111".

ووسط هذه العمليات، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدّث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، تأكيده مقتل ضابط برتبة رائد، وهو قائد فريق في وحدة "ايلات لوتر" خلال معارك في شمالي قطاع غزة.

وبالإضافة إلى الرائد، تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن سقوط أربعة قتلى آخرين بقذيفة "أر بي جي" في جباليا شمالي قطاع غزة.

وكانت منصّات إعلامية إسرائيلية، قد تحدّثت خلال يوم الاثنين عن وقوع قوة من "جيش" الاحتلال في كمين محكم شرق مخيم جباليا، وشوهدت طائرات مروحية تهبط لنقل جرحى وقتلى.

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