١٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:١٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85656852
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عدوان أميركي - بريطاني على منطقة الفازة في الحديدة

١٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:١٤ ص
رمز الخبر: 85656852
عدوان أميركي - بريطاني على منطقة الفازة في الحديدة

طهران / 12 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أفادت وسائل إعلام يمنية، مساء الاثنين - الثلاثاء، بشن طيران العدوان الأميركي - البريطاني 3 غارات على منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

 وفجر أمس الإثنين، تجدّد العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن، بحيث شنّ 9 غارات على محافظتي عمران وصعدة.

وتوزّعت الغارات، على النحو التالي: 7 غارات استهدفت مفترق برط وسفيان في محافظة عمران، بينما استهدفت غارتان منطقة الرحبة في مديرية الصفراء، التابعة لمحافظة صعدة.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية للميادين أنّ الغارات الأميركية والبريطانية لم تُسفر عن أي خسائر عسكرية.

وفجر الأحد أيضاً، شنّت الطائرات الأميركية والبريطانية عدواناً على اليمن، عبر 10 غارات، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظة عمران.

ويأتي هذا العدوان في سياق الاعتداءات الأميركية - البريطانية المستمرة على اليمن لثنيه عن إسناد المقاومتين في قطاع غزة ولبنان، ولكن اليمن ما زال مستمراً في دعم المقاومة، وما زال ينفّذ عمليات عسكرية تضرب عمق الاحتلال في فلسطين المحتلة، وكذلك تضرب السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه الأخير، أنّ "لا ترامب ولا بايدن سيثنياننا عن نصرة غزة"، مشدداً على أنّ "القوات اليمنية ستواصل التصعيد بكل ما تمتلك وستسعى لتحقيق ما هو أعظم وأكبر وأقوى".

انتهى ** 2342

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