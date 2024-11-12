١٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٤٠ ص
رمز الخبر: 85656992
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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الجهاد الإسلامي: فرض الاحتلال سيطرته الإدارية على الضفة بمثابة الاعتراف بالحرب المفتوحة

١٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٤٠ ص
رمز الخبر: 85656992
الجهاد الإسلامي: فرض الاحتلال سيطرته الإدارية على الضفة بمثابة الاعتراف بالحرب المفتوحة

طهران/ 12 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تصريحا صحفيا بخصوص فرض الاحتلال سيطرته الإدارية على الضفة معتبرة اياه بمثابة اعتراف بالحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني بهدف السيطرة على اراضيها.

وأعلنت الحركة الجهاد الإسلامي أن تصريحات وزير المالية في حكومة الكيان الصهيوني "بتسلئيل سموتريتش"، اليوم الثلاثاء، بإصدار تعليمات من أجل إعداد البنية التحتية لضم الضفة المحتلة رسمياً هو بمثابة اعتراف بالحرب المفتوحة التي يشنها الكيان المجرم على الشعب الفلسطيني بهدف السيطرة على أرضه وطرد أكبر عدد من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضافت: إن صدور هذه التصريحات في الوقت الذي تجتمع فيه القمة العربية والإسلامية في الرياض هي صفعة لكل الذين راهنوا على مسار المفاوضات على مدى عقود، ولكل المطبعين والواهمين بإمكانية التوصل إلى تسوية مع هذا الكيان وهو يعلن جهاراً استهزائه بهم وببياناتهم التي تكشف عجزهم وضعفهم.

انتهى**3276

٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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