١٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٤١ ص
رمز الخبر: 85657166
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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مهاجراني: معيار العمل بالنسبة لإيران هو أفعال الولايات المتحدة وليس أقوالها

١٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٤١ ص
رمز الخبر: 85657166
مهاجراني: معيار العمل بالنسبة لإيران هو أفعال الولايات المتحدة وليس أقوالها

طهران/12 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-اكدت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية "فاطمة مهاجراني" على ان معيار العمل بالنسبة لإيران هو أفعال الولايات المتحدة وليس أقوالها.

وخلال مؤتمرها الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء،وبينما اعربت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية "فاطمة مهاجراني" عن تقديرها لدور وسائل الإعلام الفعال بالمساعدة في الحكم الرشيد ومحاسبة المسؤولين،قدمت تعازيها باستشهاد 5 عناصر من حرس الحدود والأمن النبلاء.

وبالاشارة الى فعاليات اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية(10 تشرين الثاني/نوفمبر) ، اكدت مهاجراني على ان ايران تبذل دائما جهودها في خدمة العلم والتنمية، مضيفة بأن الشعب الإيراني يسعى دائما الى السلام وتحمل تكاليف باهظة من اجل الدفاع عن نفسه و استقرار وأمن المنطقة في السنوات الأخيرة.

و اكدت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية على ان معيار العمل بالنسبة لإيران هو أفعال الولايات المتحدة وليس أقوالها.

يتبع**

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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