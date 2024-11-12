مقتل 15 جنديا ومستوطنا صهيونيا خلال 12 يوما

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن الجنود الأربعة الذين قتلوا أمس الاثنين، في معارك شمالي قطاع غزة استهدفتهم المقاومة بصاروخ مضاد للدروع داخل مبنى في بيت لاهيا. لكن الصحيفة لم تذكر تفاصيل حول مقتل الضابط الخامس الذي أعلن عنه جيش الاحتلال إضافة للجنود الأربعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القتيل هو قائد فرقة في وحدة (لوتار)، في حين قالت مصادر عبرية إن الوحدة تُكلف بمهام خاصة والوحدة (يتدرب فيها معظم وحدات النخبة في الجيش والشاباك والحرس من "سيريت متكال" مروراً بوحدة "يمام" وصولاً "لشلداغ" "وشييطت .

و اعترف جيش الاحتلال بمقتل 24 ضابطًا وجنديًا في جباليا منذ بدء العملية العسكرية الحالية في الخامس من أكتوبر الماضي.

وبحسب إحصائية موقع عكا المتخصص بالشؤون العبرية فقد قتل 15 جنديا ومستوطنا منذ بداية شهر نوفمبر الجاري 10 من الضباط والجنود قتلوا في معارك شمال وجنوب القطاع.

و قتل 87 جنديًا ومستوطنًا في مختلف الجبهات شهر أكتوبر الماضي حسب إذاعة جيش الاحتلال ووصل عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر أكثر من 786.

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