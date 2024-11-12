سفير اليمن في طهران: المشكلة الحقيقية في معسكر النفاق بداخل امتنا العربية والاسلامية

واضاف "ابراهيم الديلمي" على هامش ملتقى مدرسة نصرالله الدولي في طهران في تصريح خاص لمراسلة إرنا: إن المسؤولية اصبحت اكبر من اي وقت مضى سواء علينا في محور المقاومة او على العالم الاسلامي شعوبا والحكومات التي للاسف الشديد تقف موقف المتفرج على جرائم الابادة والعدوان على غزة ولبنان، فان العاقبة وخيمة وعقاب الله سيطال كل المتخاذلين والساكنين المتفرجين المتامرين.

وتابع قائلا: إن المشكلة ليست الشرائح والمذاهب ولكن المشكلة الحقيقية في معسكر النفاق في داخل امتنا العربية والاسلامية للاسف الشديد وهذا ما كان يدركه سماحة الشهيد حسن نصرالله شهيد الاسلام والانسانية والذي كان يرى ان لها مشكلة اساسية وهي في اصطفاف بعض القوى والتيارات والاحزاب السياسية في منطقتنا العربية والاسلامية الى جانب العدو، دوره كان ليس في التقريب ولكن في التمييز بين الاعداء والاصدقاء.

واضاف سفير اليمن في طهران: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية المعول عليها الشيء الكثير منذ نشأتها ومسؤوليتها تتعاظم يوما بعد يوم وفي دعمها ورعايتها لحزب الله صار الوضع اليوم وبعد استشهاد السيد حسن نصرالله اكثر وجوبا واهمية ونحن واثقون أن إيران الإسلامية لن تتوقف عن دعم المقاومة الاسلامية في لبنان بكل ما تستطيع ولا ينقص الايرانيون الحكومة والشجاعة لإدراك ذلك.

وبدأ ملتقی "مدرسة نصرالله" الدولي صباح السبت الماضي بمشاركة ضيوف من 13 بلدا في العالم من بينها لبنان والعراق والبحرين ومصر والكويت وتركيا والهند وماليزيا والجزائر وتونس فضلا عن مسؤولین محلیین.

انتهی**1426