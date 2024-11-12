١٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٥ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85657225
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الجهاد الإسلامي: لإيران مواقف بارزة ومشرفة تجاه فلسطين

١٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٥ م
رمز الخبر: 85657225
الجهاد الإسلامي: لإيران مواقف بارزة ومشرفة تجاه فلسطين

طهران/ 12 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-قال مسؤول العلاقات الفلسطينية في حركة الجهاد الإسلامي "عمار حوران": الدول المجاورة لفلسطين قادت مؤامرة على غزة مؤكدا أن لإيران مواقف بارزة ومشرفة تجاه فلسطين.

واضاف حوران: لم یسجل للقمة السابقة ای تقدم في موقف بالقضیة الفلسطینیة ان کان موقف بوقف اطلاق النار او وقف العدوان علی غزة و لکن زاد العدوان علی لبنان و لم یکن هناك ای مفاوضات تجري عن طریق الدول العربیة بل کان هناك مؤامرات علی غزة من قبل الدول المجاوره لغزة.

وتابع: القرار الذي نریده من القمة العربیة وقف العدوان و التئام الموقف الفلسطیني وموقف المقاومة في غزة  ولبنان وتلاحم هذه القمة.

وأكد مسؤول العلاقات الفلسطينية في حركة الجهاد الإسلامي في تصريحاته أن إيران والعراق وسوريا كان لها مواقف بارزة ومشرفة تجاه فلسطين.

انتهی**1426

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