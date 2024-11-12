ارتفاع عدد الإسرائيليين المهاجرين 42 بالمئة بعد تشكيل حكومة نتنياهو

وقال موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي: "كشفت البيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء (حكومي) عن ارتفاع في عدد الإسرائيليين الذين اختاروا مغادرة البلاد، حتى قبل اندلاع الحرب (في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)".

وذكر الموقع: إنه وفقا لمؤسسة شوريش للأبحاث الاجتماعية والاقتصادية، بالاعتماد على بيانات من المكتب المركزي للإحصاء بـ"إسرائيل"، كانت هناك زيادة حادة بنسبة 42 بالمائة في عدد الإسرائيليين الذين اختاروا العيش خارج حدود "إسرائيل" في الأشهر التي أعقبت تولي الائتلاف (الحكومة) الحالي لنتنياهو السلطة.

وأشارت البيانات إلى أن 24900 إسرائيلي غادروا البلاد منذ تشكيل حكومة نتنياهو نهاية 2022 حتى ما قبل 7 أكتوبر 2023، مقارنة بـ 17520 في ذات الفترة قبل تشكيل الحكومة.

وقال الموقع: إنه في الوقت نفسه، انخفض عدد الإسرائيليين العائدين بعد العيش في الخارج بنسبة 7 بالمائة مقارنة بمتوسط ​​العقد الماضي البالغ 12214 مع عودة 11300 فقط في نفس الإطار الزمني من عام 2023.

وأضاف: إن مؤلفي التقرير يحذرون من أن هذا الاتجاه المتصاعد للهجرة قد ينذر بعواقب اجتماعية واقتصادية طويلة الأجل كبيرة، وخاصة إذا استمرت الأزمات السياسية والأمنية السائدة.

وأفاد الموقع الإسرائيلي بأن الأدلة الإحصائية تشير إلى ضائقة اجتماعية واقتصادية وسياسية أساسية تستدعي التدخل السياسي الفوري.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت معطيات رسمية صدرت عن دائرة الإحصاء المركزية، عن تزايد ملحوظ، في ظاهرة هجرة الإسرائيليين للخارج، حيث غادر أكثر من 40 ألفا، في الأشهر السبعة الأولى من 2024.

وفي 2023، هاجر حوالي 55 ألف و300 مواطن من "إسرائيل"، مقارنة بحوالي 27 ألف اختاروا العودة أو الهجرة إلى "إسرائيل"، خلال 12 شهرا.

فيما هاجر في 2022 حوالي 38 ألف إسرائيلي، وعاد أو هاجر لـ"إسرائيل" 23 ألفا، وفي 2021 غادر "إسرائيل" 31 ألفا، وعاد نحو 29 ألفا، وفق المصدر ذاته.

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