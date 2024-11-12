١٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٥٢ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85657578
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قائد سلاح الجو الايراني يتفقد معرض الصين للطيران

١٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٥٢ م
رمز الخبر: 85657578
قائد سلاح الجو الايراني يتفقد معرض الصين للطيران

طهران/ ۱۲ تشرين الثاني/نوفمبر/ إرنا- زار قائد القوات الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية "العميد طيار حميد واحدي"، معرض الصين الدولي للطيران والفضاء.

وغادر العميد واحدي، اليوم الثلاثاء، طهران متوجها الى الصين، يرافقه وفد من المختصين؛ بدعوة من قائد القوات الجوية لجمهورية الصين الشعبية، لحضور مراسم الذكرى الـ ۷۵ لتأسيس سلاح الجو الصيني والدورة الـ ۱۵ لمعرض الصين الدولي للطيران بمدينة تشوهاي جنوبي الصين.

والتقى قائد سلاح الجو الايراني، في هذه الزيارة، نظيره الصيني الجنرال تشانغ دينغ تشيو، وعددا من قادة القوات الجوية للدول الصديقة والحليفة، وتبادل معهم وجهات النظر حول العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

يذكر ان معرض "Airshow China ۲۰۲۴" الدولي للطيران والفضاء، يقام في مدينة تشوهاي بمقاطعة قوانغدونغ (جنوبي الصين) في الفترة من ۱۲ إلى ۱۷ نوفمبر الجاري.

انتهى ** ح ع 

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