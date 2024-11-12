قائد سلاح الجو الايراني يتفقد معرض الصين للطيران

وغادر العميد واحدي، اليوم الثلاثاء، طهران متوجها الى الصين، يرافقه وفد من المختصين؛ بدعوة من قائد القوات الجوية لجمهورية الصين الشعبية، لحضور مراسم الذكرى الـ ۷۵ لتأسيس سلاح الجو الصيني والدورة الـ ۱۵ لمعرض الصين الدولي للطيران بمدينة تشوهاي جنوبي الصين.

والتقى قائد سلاح الجو الايراني، في هذه الزيارة، نظيره الصيني الجنرال تشانغ دينغ تشيو، وعددا من قادة القوات الجوية للدول الصديقة والحليفة، وتبادل معهم وجهات النظر حول العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

يذكر ان معرض "Airshow China ۲۰۲۴" الدولي للطيران والفضاء، يقام في مدينة تشوهاي بمقاطعة قوانغدونغ (جنوبي الصين) في الفترة من ۱۲ إلى ۱۷ نوفمبر الجاري.

انتهى ** ح ع