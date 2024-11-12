الدول المشاركة في اجتماع أستانا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان وغزة

وجاء في البيان الختامي للاجتماع الدولي الـ ۲۲ بصيغة أستانا حول سورية الذي عقد اليوم في العاصمة الكازاخية : إن الدول الضامنة تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية والمجازر في غزة والعدوان على لبنان وتعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي.

وذكر البيان، أن الدول الضامنة تطالب المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي بضمان وقف فوري ودائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.

واضاف : إن الاستيلاء على موارد النفط في سورية والعقوبات أحادية الجانب، تؤثر سلباً على الوضع في سوريا؛ مطالبا بوضع النفط والموارد الأخرى في متناول الشعب السوري.

وتابعت الدول الضامنة لمحادثات السلام السورية بصيغة استانا (ايران وتركيا وروسيا) عبر بيانها الاخير : إن الدول الضامنة اتفقت على عقد الاجتماع الـ ۲۳ بصيغة أستانا حول سورية في النصف الأول من عام ۲۰۲۵.

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