مدير قناة القدس الفضائية : نتنياهو لم يحقق أيا من أهداف حربه في غزة

وأشار "نور الدين شيرين"، الثلاثاء، في حوار خاص مع مراسل وكالة إرنا للأنباء، إلى مؤتمر "مدرسة نصر الله" الدولي، الذي انعقد يوم السبت من الأسبوع الجاري بطهران، قائلا : إن تنظيم هذا المؤتمر باستضافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحضور وكلمة رئيس البرلمان "محمد باقر قاليباف"، ونائب رئيس الجمهورية الاسلامية للشؤون الاستراتيجية "محمد جواد ظريف"، يحمل رسالة واضحة مفادها أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل المضي علی نهج الشهيد السيد حسن نصرالله وستقف على جانب مدرسته إلى الأبد".

وحول ما إذا كان الكيان الصهيوني حقق أهدافه في حرب غزة خلال الـ ۴۰۰ يوم الماضية، قال هذا الاعلامي التركي : عندما نعود إلى تصريحات مسؤولي الكيان الصهيوني، نرى بأنهم يجمعون على تعريف مشترك لهذه الحرب ويعتقدون أنها حرب وجودية ترتبط بشكل مباشر باستمرار الوجود الكيان الصهيوني المزيف.



كما اشار إلى تفعيل الجبهات المختلفة ضد الكيان الصهيوني من اليمن وغزة ولبنان والعراق وإيران، مؤكدا أن "هذه الحرب هي حرب الحق ضد الباطل، وبالنسبة للمقاومة الإسلامية هي حرب لتحرير فلسطين والقدس، وبالنسبة للكيان الصهيوني هي حرب وجود وبقاء".



وقدم شيرين نبذة حول تقييمه لأوضاع المنطقة، مبينا : يجب وقف شحنات النفط الذي ترسلها جمهورية أذربيجان إلى الكيان الصهيوني من خلال تركيا في أسرع وقت ممكن.



وفي معرض الاشادة بالمواقف الداعمة للجمهورية الاسلامية الايرانية من القضية الفلسطينية والمقاومة، قال مدير قناة القدس الفضائية : إن ايران نفذت بنجاح عملية الوعد الصادق - ۲ حيث أصابت جميع صواريخها بأهدافها المحددة داخل الأراضي المحتلة، ولم تنجح الدفاعات الجوية للكيان الصهيوني اعتراضها فحسب، انما الدفاعات الجوية للدول الحليفة مع الكيان ايضا، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والعديد من الدول الأخرى، اخفقت في صد الصواريخ الايرانية.

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