منظمة التعاون الإسلامي تدين تصريحات وزير مالية الكيان الصهيوني

وفي بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، ادانت المنظمة التصريحات العنصرية لوزير مالية الكيان الصهيوني "بتسلئيل سموتريتش"، التي أكد فيها إصدار تعليماته للعمل على فرض السيادة على الضفة الغربية؛ مؤكدة أن "وجود الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القائمة على العدوان والاستيطان والتهجير والضم والتدمير والتطهير العرقي، كلها إجراءات غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي".

كما حذرت "التعاون الاسلامي" عبر بيانها، من "خطورة التحريض المتواصل والإرهاب المنظم الذي يمارسه قادة الاحتلال والمستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

ودعا هذا البيان، "المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال والاستيطان غير الشرعيين من الأرض الفلسطينية المحتلة تنفيذا لحل الدولتين، واستنادا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية حول عدم شرعية الاحتلال، وقرار الجمعية العامة بهذا الشأن".

علما ان بيان المنظمة الاسلامية هذا، جاء بعد مزاعم وزير المالية للكيان الصهيوني، بأن "عام ۲۰۲۵ هو عام سيادة هذا الكيان على الضفة الغربية".

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