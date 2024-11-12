كبير مساعدي وزير الخارجية : عدوان الكيان الصهيوني على سوريا يشكل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة

وافادت ارنا، ان خاجي قال ذلك، خلال مباحثاته اليوم الثلاثاء في كازاخستان مع مبعوث الامين العام الخاص للامم المتحدة الى سوريا "غير بيدرسون"؛ وذلك على هامش الجولة الثانية والعشرين من الاجتماعات بصيغة استانا بين كبار الخبراء لدى الدول الضامنة لمفاوضات السلام السورية.

وتباحث الجانبان في هذا اللقاء، حول اخر التطورات والظروف السياسية والميدانية والانسانية التي تسود المنطقة وسوريا.

واكد كبير مستشاري وزير الخارجية، على استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لدعم الجهود الهادفة الى ارساء السلام والاستقرار في سوريا، منوها الى ضرورة اتخاذ موقف مسؤول وفاعل من قبل الامم المتحدة والمنظمات ذات الصلة، لاسيما مجلس الامن الدولي، للحد من الجرائم والانتهاكات التي يقترفها الكيان الصهيوني.

من جانبه، عبر مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى سوريا، عن اسفه لقاء استمرار التوتر وتفاقم الوضع في المنطقة؛ مؤكدا على توفير المساعدات المالية للنازحين في سوريا ولبنان والدفع بالعملية السياسية السورية عبر تفعيل اجتماعات لجنة الدستور في هذا البلد.

انتهى ** ح ع