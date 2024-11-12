١٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:١١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85657810
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كبير مساعدي وزير الخارجية : عدوان الكيان الصهيوني على سوريا يشكل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة

١٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:١١ م
رمز الخبر: 85657810
كبير مساعدي وزير الخارجية : عدوان الكيان الصهيوني على سوريا يشكل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة

طهران / ۱۲ تشرين الثاني/ نوفمبر/ إرنا - دان كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة علي اصغر خاجي، بشدة، جرائم الابادة الجماعية المستديمة في غزة، واستمرار العدوان الصهيوني على لبنان وسوريا؛ واصفا الهجمات العسكرية التي ينفذها الاحتلال على سوريا بانه تهديد خطير للسلام والاستقرار في هذا البلد والمنطقة.

وافادت ارنا، ان خاجي قال ذلك، خلال مباحثاته اليوم الثلاثاء في كازاخستان مع مبعوث الامين العام الخاص للامم المتحدة الى سوريا "غير بيدرسون"؛ وذلك على هامش الجولة الثانية والعشرين من الاجتماعات بصيغة استانا بين كبار الخبراء لدى الدول الضامنة لمفاوضات السلام السورية.

وتباحث الجانبان في هذا اللقاء، حول اخر التطورات والظروف السياسية والميدانية والانسانية التي تسود المنطقة وسوريا.

واكد كبير مستشاري وزير الخارجية، على استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لدعم الجهود الهادفة الى ارساء السلام والاستقرار في سوريا، منوها الى ضرورة اتخاذ موقف مسؤول وفاعل من قبل الامم المتحدة والمنظمات ذات الصلة، لاسيما مجلس الامن الدولي، للحد من الجرائم والانتهاكات التي يقترفها الكيان الصهيوني.

من جانبه، عبر مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى سوريا، عن اسفه لقاء استمرار التوتر وتفاقم الوضع في المنطقة؛ مؤكدا على توفير المساعدات المالية للنازحين في سوريا ولبنان والدفع بالعملية السياسية السورية عبر تفعيل اجتماعات لجنة الدستور في هذا البلد.

انتهى ** ح ع

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