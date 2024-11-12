قائد عسكري سعودي: تطوير العلاقات الشاملة بين إيران والسعودية يصب في مصلحة العالم الإسلامي

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى يوم الثلاثاء بين قائد المنطقة الغربية في السعودية اللواء طيار احمد الدبيس والقنصل الايراني العام في جدة حسن زرنكار أبرقوئي.

وفي هذا اللقاء أعرب القنصل الايراني العام في جدة عن ارتياحه لتطور العلاقات السياسية والعسكرية والأمنية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية في ضوء تأكيدات كبار المسؤولين في البلدين، مؤكدا على ضرورة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي ايضا بين البلدين.

واذ نوه الى المكانة المهمة للبلدين الجارين والشقيقين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، أكد أهمية التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية وخاصة قضية فلسطين ومواجهة جرائم الكيان الصهيوني والحيلولة دون قتل الشعبين الأعزلين في غزة ولبنان.

وفي هذا اللقاء أشار اللواء طيار أحمد الدبيس إلى التوجيهات الصريحة من كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية بتطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ مؤكدا بان المزيد من تطوير العلاقات السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية يخدم مصلحة حكومتي وشعبي البلدين والعالم الإسلامي.

يذكر انه تم تعيين حسن زرنكار أبرقوئي قنصلًا عامًا للجمهورية الاسلامية الايرانية في جدة العام الماضي.

وقبل ذلك، تولى زرنكار ابرقوئي رئاسة وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى المملكة العربية السعودية ومنصب القائم باعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض، ورئيس دائرة "الخليج الفارسي" الثالثة في وزارة الخارجية والقائم بالاعمال ونائب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت.

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