ممثل وزير الخارجية يشرح اوضاع لبنان والمقاومة في اجتماع لجنة برلمانية

وقال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية إبراهيم رضائي، في تصريح للصحفيين حول اجتماع اللجنة الذي عقد مساء الثلاثاء: في هذا الاجتماع الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات، استضافت اللجنة محمد رضا رؤوف شيباني الممثل الخاص لوزير الخارجية في منطقة غرب آسيا.

وأضاف: قدم رؤوف شيباني تقريرا عن اوضاع المنطقة، خاصة فيما يتعلق بقضية لبنان، وشرح آخر أوضاع جبهة المقاومة والعدوان الصهيوني.

وأوضح: بحسب الممثل الخاص لوزير الخارجية في منطقة غرب آسيا، فإن زيارتي وزير الخارجية ورئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى لبنان كانتا مؤثرتين وأكد أن جبهة المقاومة لم تتعرض لتحديات واضرار جادة في الأسابيع والأشهر الأخيرة ومازالت في الميدان.

واضاف رضائي: إن جبهة المقاومة اليوم تدافع عن حدود لبنان وتضرب وتقاتل العدو الصهيوني في نفس الوقت.

وقال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في المجلس إنه وفقا لما صرح به شيباني فإن انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله كان نجاحا كبيرا، كما أن معنويات مقاتلي جبهة المقاومة اللبنانية مرتفعة.

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